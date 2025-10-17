Невролог назвал безопасный возраст для начала употребления кофе

Международные медицинские протоколы устанавливают четкие возрастные рамки для потребления кофеина. Как сообщил «Газете.Ru» невролог-эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников, есть определенный возраст и дозировки, которые не навредят молодому организму.

По словам эксперта, до 14 лет суточная доза кофеина не должна превышать 50 мг. Это означает полный отказ от кофе и строгое ограничение других источников — не более маленькой банки колы (0,33 мл) в день.

С 14 лет разрешается увеличить норму до 100 мг кофеина, что эквивалентно одной чашке молотого кофе или двум чашкам чая. Врач подчеркивает, что превышение этих дозировок провоцирует у подростков тревожность, агрессивность, излишнюю возбудимость и головные боли.

Особое внимание Плотников обратил на скрытые источники кофеина — сладкие газированные напитки и зеленый чай, которые часто не воспринимаются как стимуляторы. Самым строгим запретом остаются энергетические напитки: их потребление недопустимо до 18 лет, поскольку стандартная банка содержит не менее 150 мг кофеина, что превышает суточную норму даже для старших подростков.

