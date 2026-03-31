Врач опровергла влияние материала наволочки на здоровье волос

Материал наволочки не способен существенно изменить состояние волос, а популярность шелковых тканей в этом контексте во многом объясняется маркетинговыми стратегиями. Об этом « Газете.Ru » сообщила врач-косметолог, заместитель главного врача по эстетической медицине и дерматовенерологии клиник «Атлас» Оксана Чащина.

По словам специалиста, ключевое значение для здоровья волос имеют внутренние процессы организма: полноценный белковый обмен, достаточный уровень витаминов и микроэлементов, а также отсутствие воспалительных состояний. Именно эти факторы, а не тип ткани, определяют структуру, рост и внешний вид волос.

Эксперт отметила, что уход за волосами должен подбираться индивидуально, с учетом состояния кожи головы и особенностей волос. Она рекомендовала ориентироваться на советы трихолога или профильного специалиста, чтобы домашний уход не усиливал уже существующие проблемы.

Отдельно врач обратила внимание на гигиену постельного белья. Наволочки необходимо регулярно стирать с использованием мягких гипоаллергенных средств, поскольку это помогает избежать раздражения кожи головы. Однако такой уход влияет прежде всего на комфорт и чистоту, а не на качество волос как таковое.

