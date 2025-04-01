Врач Османова назвала мифом совет «пить два литра воды в день»

Рекомендация пить два литра воды в день является мифом, так как необходимый для человека объем воды рассчитывается с учетом возраста, веса и физической активности, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Милена Османова.

Например, при весе в 70 кг следует выпивать 2100-2450 мл.

Если усреднить норму потребления воды в сутки, то получится, что взрослые женщины в день должны пить около 2-2,5 литра, мужчины — около 2,5-3,5 литра, пояснила врач.

Детям от 1 до 3 лет в сутки нужно пить около 1-1,3 литра. Норма потребления воды в сутки для детей в возрасте от 4 до 8 лет составляет около 1,3-1,7 литра, от 9 до 13 лет — около 1,7-2,4 литра. Подросткам в день нужно выпивать около 2-3 литров.

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