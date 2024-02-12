Врач-педиатр НИКИ детства рассказала, что совместное чтение усиливает связь между родителем и ребенком

Врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина рассказала, что совместное чтение положительно влияет на эмоциональную связь между родителем и ребенком, а также усиливает привязанность. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Читающие родители — это расслабленные, спокойные родители, и это, безусловно, оказывает положительное влияние на детей. Сказка на ночь снижает гиперактивность, агрессивное поведение. Такой досуг улучшает отношения между родителями и детьми, развивает познавательные способности», — отметила специалист.

Кроме того, совместное чтение усиливает привязанность между родителями и детьми. Каждый раз, когда мама или папа читают ребенку, происходит сплочение и единение семьи. Дети чувствуют тепло и родительскую заботу. Слушая речь мамы или папы, ребенок успокаивается, снижается стресс и усталость за день.

«Благодаря книгам, ребенок не только черпает новые слова, учится их правильно произносить и употреблять, он еще и тренирует логическое мышление. Также развивается воображение и фантазия. Ни один мультфильм не способен развить воображение так, как это делает книга. Подбирайте сказки с учетом интересов вашего ребенка», — подчеркнула врач.

Рекомендуется читать одну и ту же сказку столько раз, сколько просит ребенок — это его зона комфорта. Возможно, с ее помощью он прорабатывает какую-то ситуацию, а, может быть, ему просто очень нравятся иллюстрации.

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