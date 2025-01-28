Врач Попов пояснил, о каких симптомах может сигнализировать шум в ушах

Шум в ушах знаком многим и нередко не воспринимается всерьез. По словам врача Алексея Попова, в большинстве случаев посторонние звуки действительно не являются поводом для паники, тем не менее иногда гул может говорить и о серьезных недугах. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что по большей части шум в ушах вызван серной пробкой, о которой свидетельствуют налет в ушах и снижение слуха, а также он может является последствием звуковым шоком.

По мнению медика, также источником беспокоящих звуков могут стать частый стресс, который появляется на фоне семейных неурядиц или конфликтов на работе, проблемы с давлением и нарушение кровообращения. Поэтому в таких ситуациях необходим визит к неврологу и кардиологу.

Он отметил, что, помимо этого, шум в ушах может являться побочным явлением мигрени, поскольку она нарушает кровообращение и повышает чувствительность нервных окончаний, что может вызвать звуковые галлюцинации, включая шум в ушах.

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