Врач предостерегла от мытья головы горячей водой

Высокая температура воды смывает защитный слой кожного сала, который предохраняет кожу головы от пересыхания и внешних воздействий, предупредила в интервью изданию Terra врач-дерматолог Синтия Гедес. По ее словам, это может привести к сухости, шелушению и раздражению эпидермиса.

Но это не единственная проблема. Специалист объяснила так называемый эффект отскока: когда кожа лишается естественной смазки, она пытается компенсировать потерю и начинает вырабатывать еще больше сала. В результате волосы быстрее становятся жирными, и человек попадает в замкнутый круг — чем горячее вода, тем быстрее голова пачкается. Ежедневное мытье горячей водой также усугубляет перхоть.

Чтобы избежать этих неприятностей, дерматолог советует использовать для мытья головы теплую или прохладную воду. Это позволит сохранить баланс кожи и продлить свежесть волос.

