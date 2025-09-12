Врач предупредил о последствиях употребления самогона

Употребление самогона представляет серьезную опасность для здоровья и жизни из-за возможного содержания в нем метанола — токсичного вещества, которое образуется в процессе брожения и выделяется при неправильной перегонке. Об этом в интервью «Газете.Ru» предупредил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

По его словам, всего 10 мл метанола могут привести к необратимой слепоте, а 30 мл и более — к летальному исходу.

«В домашних условиях невозможно точно определить, сколько в напитке чистого этанола, а сколько — токсичных примесей», — объяснил специалист.

Он добавил, что оборудование для перегонки часто не соответствует санитарным нормам. Метанол может преобразоваться в формальдегид и муравьиную кислоту, которые разрушают клетки нервной системы и глаз.

Симптомы отравления сначала напоминают обычное опьянение (головная боль, тошнота, слабость), но через 12–24 часа развивается тяжелое поражение мозга, зрительных нервов, печени и почек. Кроме метанола, в самогоне могут содержаться канцерогены, сивушные масла и тяжелые металлы.

При появлении симптомов отравления — сильной головной боли, рвоты, нарушения зрения, судорог, затрудненного дыхания или потери сознания — необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщить оператору о употреблении самогона и не пытаться лечить пострадавшего народными методами.

