Врач предупредил о тяжелых последствиях употребления суррогата

Нелегальный алкоголь может нанести тяжелый удар по организму, заявил в интервью «Ленте.ру» врач-нарколог Андрей Тюрин.

По словам специалиста, каждую неделю в России в реанимацию поступают пациенты с тяжелыми отравлениями после употребления суррогата. Он отметила, что производители такой продукции используют опасные заменители и технические отходы, которые содержат высокую концентрацию ядовитых веществ.

Врач подчеркнул, что суррогатный алкоголь наносит мощный удар по внутренним органам и зрению: даже небольшая порция может привести к необратимой слепоте или смерти.

Более того, ядовитые примеси в составе кустарных напитков, по словам Тюрина, действуют стремительно и часто не оставляют шансов на спасение. Специалист призвал покупать алкоголь только в проверенных местах и быть крайне осторожным.

Ранее стало известно, что за год цены на водку в России выросли на 16%.