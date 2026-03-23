Врач предупредил о вреде алкоголя для мужской репродуктивной системы

Многие мужчины ошибочно полагают, что алкоголь помогает расслабиться перед свиданием и делает секс ярче, но это совсем не так. Врач-нарколог Рафаэль Хакимзанов в комментарии «Ленте.ру» объяснил , что на начальном этапе опьянения спиртное действительно создает ощущение легкости и раскованности. Однако этиловый спирт подавляет проведение нервных импульсов, что напрямую влияет на качество эрекции.

По словам специалиста, при половом акте в состоянии опьянения может возникнуть затруднение семяизвержения из-за снижения чувствительности нервных окончаний.

«В результате мозг просто не может донести четкий сигнал до полового члена, из-за чего появляются проблемы с эрекцией», — объяснил Хакимзанов.

Гораздо серьезнее последствия систематического употребления алкоголя. По словам врача, в этом случае у мужчин снижается уровень тестостерона и возрастает уровень эстрогена. Либидо падает, эрекция ослабевает, а семенная жидкость теряет качество.

По статистике, более 50% мужчин, злоупотребляющих алкоголем, страдают от частичной или полной остановки сперматогенеза — процесса образования сперматозоидов.

Ранее нарколог Андрей Тюрин назвал алкоголь, после которого можно ослепнуть и умереть.