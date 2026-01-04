Врач предупредил об опасности прыжков в снег после бани

Резкое охлаждение после горячей бани может представлять серьезную угрозу для здоровья, пишет РИА Новости . Прыжки в снег или обливание ледяной водой способны вызвать спазм сосудов и резкий скачок давления, что в отдельных случаях может привести к сердечному приступу, предупредил врач.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что популярные контрастные процедуры после парной подходят далеко не всем.

По его словам, резкая смена температуры становится сильным стрессом для организма. Когда человек выходит из горячей бани и сразу окунается в холодную воду или прыгает в сугроб, сосуды резко сужаются. Это может привести к внезапному повышению или падению артериального давления.

Врач отметил, что подобная нагрузка особенно опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может спровоцировать тяжелые последствия, вплоть до сердечного приступа.

Тяжельников подчеркнул, что такие процедуры допустимы только для тех, кто регулярно занимается закаливанием и чье тело постепенно привыкло к перепадам температуры. Для остальных резкое охлаждение после бани может нанести вред здоровью.

Специалист напомнил, что любые экстремальные банные практики требуют осторожности и осознанного подхода, а при наличии хронических заболеваний от них лучше отказаться.

Ранее сообщалось, что переедание и алкоголь стали факторами роста сердечных рисков в праздники.