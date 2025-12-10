Врач предупредил об опасности шоколадных конфет с алкоголем для подростков

Тенденция, захватившая социальные сети, открыла для подростков новый и на первый взгляд безобидный способ познакомиться с алкоголем. Речь идет о шоколадных конфетах в виде миниатюрных бутылочек, внутри которых находится настоящий ликер или коньяк. Вирусные ролики с белорусскими и французскими кондитерскими изделиями сделали их предметом желания, а маркетплейсы предложили доступную альтернативу. Врач Николай Пархоменко поясняет, что такая форма потребления особенно коварна. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, во-первых, приятный вкус может сформировать у подростка с еще не устоявшейся психикой положительную ассоциацию с алкоголем, подтолкнув к дальнейшим экспериментам. Во-вторых, организм ребенка физиологически не готов к переработке даже малых доз спирта, а маскирующий эффект шоколада легко приводит к передозировке и тяжелому отравлению. За модной «сладостью» скрываются те же риски, что и за обычным алкоголем: несчастные случаи, неадекватное поведение и вспышки агрессии.

Медик подчеркнул, что популярность алкогольных конфет — это не просто безобидный тренд, а серьезный вызов. Он обнажает уязвимость существующих ограничений, которые легко обходятся через цифровую торговлю, и демонстрирует необходимость более четкого регулирования оборота такой продукции. Итогом должно стать не только ужесточение контроля со стороны регуляторов и площадок, но и повышение родительской осведомленности. Важно понимать, что за сладкой оболочкой может скрываться реальная угроза здоровью и безопасности ребенка, а раннее «дегустирование» алкоголя в любой форме — это всегда неоправданный риск.

