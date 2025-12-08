Врач предупредила, что COVID-19 может вызвать воспаление спинного мозга

Коронавирусная инфекция может приводить не только к респираторным осложнениям, но и поражать нервную систему, вплоть до развития паралича. Об этом в интервью « Вечерней Москве » рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, обратив внимание на одну из опасных форм осложнений — миелит, воспаление спинного мозга.

Специалист объяснила, что миелит может быть первичным, возникающим у изначально здорового человека, и вторичным, который развивается как осложнение на фоне других заболеваний. Именно ко второй группе относятся случаи, связанные с вирусными инфекциями, включая COVID-19. Также спровоцировать воспаление могут бактериальные инфекции, травмы позвоночника, воздействие токсических веществ, таких как алкоголь или промышленные химикаты.

Отдельно врач выделила аутоиммунный миелит, при котором организм начинает атаковать собственные клетки из-за сбоя в иммунной системе. Подобное состояние может возникать при таких заболеваниях, как рассеянный склероз или системная красная волчанка.

По ее словам, коронавирус продолжает проявлять себя как многоликий и непредсказуемый противник, способный поражать различные системы организма. Эта информация лишний раз подчеркивает важность внимательного отношения к любым постковидным симптомам и необходимость комплексной реабилитации после перенесенной инфекции.

