Врач предупредила: летом риск грибковых инфекций стоп повышается из-за жары и потливости

Заведующая отделением дерматологии, косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Екатерина Анпилогова в беседе с « Лентой.ру » предупредила о повышенном риске грибковых инфекций стоп в летний период. По словам врача, для заражения необходимы три условия: тепло, влажность и тесный контакт с кожей. Летом они становятся идеальными — из-за жары, повышенной потливости, ношения открытой обуви, а также посещения бассейнов, пляжей, саун и спортзалов.

Анпилогова отметила, что возбудители легко передаются в местах, где люди ходят босиком или пользуются общими поверхностями и чужими предметами гигиены. Особенно уязвимы стопы при наличии микротравм — трещин, потертостей, мозолей или раздражения. Первые признаки инфекции, по ее словам, проявляются зудом, шелушением, покраснением, трещинками и неприятным запахом между пальцами. Затем процесс может распространяться на подошву и боковые поверхности стоп.

Врач добавила, что у некоторых пациентов возникают сухость, огрубение кожи, жжение, а при выраженном воспалении — пузырьки и болезненность. Если инфекция поражает ногти, они становятся тусклыми, утолщаются, меняют цвет и начинают крошиться. Специалист призвала при первых симптомах не заниматься самолечением, а обращаться к дерматологу.

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