Врач предупредила о рисках затяжного насморка у детей

Врач Исрафилова предупредила, что длительный насморк у детей несет скрытую угрозу. Педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула , что то, что часто кажется незначительным детским недугом, при затяжном течении требует особого внимания.

Медик пояснила, что обычный насморк, или острый ринит, обычно проходит за неделю-полторы. Если же симптомы не исчезают на протяжении 2-3 недель, следует говорить о хронической форме.

Исрафилова акцентировала внимание на том, что продолжительный насморк чреват нарушениями в развитии ребенка. Постоянная нехватка кислорода, вызванная затрудненным дыханием, может негативно сказаться на умственной активности и физическом росте. Длительное дыхание через рот способно деформировать прикус и лицевой скелет.

Врач отмечает, что длительное воспаление слизистой носа создает благоприятную среду для размножения патогенных микроорганизмов, что повышает риск развития осложнений, таких как синусит, отит, тонзиллит, фарингит, бронхит и даже пневмония.

Затрудненное дыхание из-за заложенности носа приводит к нарушению сна, особенно у детей, которые еще не умеют полноценно дышать ртом. Это вызывает беспокойство, частые пробуждения и, как следствие, негативно влияет на общее состояние и развитие ребенка. Возможны храп и апноэ, несущие серьезную опасность для здоровья.

Длительный насморк также ослабляет местный иммунитет, делая ребенка более уязвимым к инфекциям. При затяжном насморке необходимо обратиться к педиатру или лору для диагностики и назначения лечения.

Среди вероятных причин хронического насморка врач назвала вирусные и бактериальные инфекции, аллергию, аденоиды, инородные тела в носу, а также искривление носовой перегородки.

Исрафилова призывает не игнорировать затяжной насморк у детей, подчеркивая важность своевременного обращения к врачу для предотвращения осложнений и сохранения здоровья.

