Врач раскрыл болезни, при которых наблюдается неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта, или галитоз, является широко распространенной проблемой, с которой сталкивается каждый четвертый человек в мире. Хотя чаще всего его причиной служит активность бактерий в ротовой полости, источник проблемы может крыться и в других, менее очевидных нарушениях в работе организма. Как пояснил Life.ru врач-гастроэнтеролог Шота Каландия, в 90% случаев причина действительно локализуется во рту.

Он уточнил, что это могут быть кариес, заболевания десен, такие как гингивит и пародонтоз, или грибковые поражения слизистой. Однако провоцировать галитоз могут и системные патологии: хронические ЛОР-заболевания (тонзиллит, назофарингит), а также различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта — от гастрита и эзофагита до серьезных болезней печени. Не стоит сбрасывать со счетов и образ жизни: курение, алкоголь и употребление продуктов с резким запахом.

По мнению медика, игнорирование этой проблемы может привести не только к социальному дискомфорту и психологическим комплексам, но и к тому, что будет упущено время для лечения серьезного заболевания, маскирующегося под безобидный симптом.

Он подчеркнул, что ключом к решению является комплексный подход. Начинать необходимо с безупречной гигиены: чистки зубов дважды в день с очищением языка и использованием зубной нити, а также полоскания рта после еды. Важно скорректировать питание, снизив потребление сахара и добавив в рацион больше клетчатки, и отказаться от вредных привычек. Если же эти меры не помогают, следующим логичным шагом становится визит не только к стоматологу, но и к терапевту, гастроэнтерологу или ЛОР-врачу для выявления глубинных причин и получения грамотного лечения.

