Врач предупредила о риске пандемии, сравнимой с COVID-19

Через несколько лет мир может столкнуться с новой глобальной эпидемической угрозой. Ученые прогнозируют, что уже в 2026 году мутирующие вирусы, такие как обезьянья оспа, птичий грипп, краснуха или вирус Оропуче, способны спровоцировать пандемию, сравнимую с COVID-19, и привести к новым ограничительным мерам. Главная причина риска кроется в самой природе вирусов и скорости их эволюции. Как пояснила врач-терапевт Надежда Чернышова, этот процесс похож на гонку вооружений: пока ученые разрабатывают вакцину, патоген успевает мутировать, делая препарат менее эффективным. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, именно так случилось с коронавирусом, который, изменившись, смог захватить весь мир. Опыт прошлых пандемий, от «испанки» в 1920-х до полиомиелита в середине века, показывает, что относительно известные вирусы, приобретя новые свойства, могут становиться крайне агрессивными и смертоносными.

Медик добавила, что особую тревогу вызывает высочайшая заразность некоторых заболеваний, например, краснухи, чья контагиозность достигает 99%, и способность вируса гриппа к постоянной трансформации. Хотя от многих из этих болезней существуют вакцины, нет гарантии, что они будут эффективны против будущих, еще неизвестных штаммов.

По ее мнению, человечество вступает в эпоху, где угроза пандемий становится хроническим вызовом. Итогом научных прогнозов должно стать не ожидание катастрофы, а ускоренная подготовка: развитие платформ для быстрого создания вакцин, укрепление систем эпидемиологического надзора и понимание, что следующая «болезнь X» — это не вопрос «если», а вопрос «когда».

Ранее сообщалось, что иммунологи считают прогнозы о пандемии «болезни Х» необоснованными.