«Болезнь Х» приближается: что известно о страшной пандемии 2026 года

Российские иммунологи прокомментировали появившиеся в ряде зарубежных СМИ прогнозы о высокой вероятности новой пандемии «болезни Х» в 2026 году. По мнению специалистов, подобные заявления не имеют под собой достаточных научных оснований, сообщает « КП».

Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заявил, что наибольшую реальную угрозу на сегодняшний день представляют вирусы гриппа, в частности птичий штамм. Он отметил, что именно за этими патогенами ведется пристальное наблюдение со стороны мирового научного сообщества. Также эксперт указал на риск крупных вспышек кори, связанных с отказом от вакцинации.

Владимир Болибок, врач-иммунолог, поддержал коллегу, подчеркнув, что процесс мутации вирусов является непредсказуемым и может произойти в любой момент. При этом он считает, что текущие угрозы, обозначенные в некоторых публикациях, преувеличены.

