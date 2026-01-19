«Болезнь Х» приближается: что известно о страшной пандемии 2026 года
«КП»: иммунологи считают прогнозы о пандемии «болезни Х» необоснованными
Фото: [Вакцинация домашних животных на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф]
Российские иммунологи прокомментировали появившиеся в ряде зарубежных СМИ прогнозы о высокой вероятности новой пандемии «болезни Х» в 2026 году. По мнению специалистов, подобные заявления не имеют под собой достаточных научных оснований, сообщает «КП».
Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, заявил, что наибольшую реальную угрозу на сегодняшний день представляют вирусы гриппа, в частности птичий штамм. Он отметил, что именно за этими патогенами ведется пристальное наблюдение со стороны мирового научного сообщества. Также эксперт указал на риск крупных вспышек кори, связанных с отказом от вакцинации.
Владимир Болибок, врач-иммунолог, поддержал коллегу, подчеркнув, что процесс мутации вирусов является непредсказуемым и может произойти в любой момент. При этом он считает, что текущие угрозы, обозначенные в некоторых публикациях, преувеличены.
