Врач предупредила о вреде красного мяса для здоровья
Раскрыта опасность красного мяса
Фото: [pxhere.com]
Употребление красного мяса может негативно отразиться на здоровье, предупредила РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
Опасность заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
Постоянное потребление жирной свинины или говядины может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе таких как ишемическая болезнь сердца.
Употреблять следует постную говядину или телятину. Мясо лучше готовить на пару, тушить или запекать и добавлять к нему овощи.
Ранее врач предупредила об опасности употребления идеально выглядящей клубники.