Врач предупредила о вреде красного мяса для здоровья

Опасность заключается не в самом продукте, а в его количестве, способе приготовления и выборе соуса, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Постоянное потребление жирной свинины или говядины может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе таких как ишемическая болезнь сердца.

Употреблять следует постную говядину или телятину. Мясо лучше готовить на пару, тушить или запекать и добавлять к нему овощи.

Ранее врач предупредила об опасности употребления идеально выглядящей клубники.