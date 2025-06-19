Врач предупредила об опасности употребления идеально выглядящей клубники

Терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева предупредила об опасности употребления клубники, которая визуально выглядит идеально: блестит и не имеет на кожице точек и пятен.

Такая ягода, пояснила эксперт, может содержать нитраты, передает ее слова РИА Новости.

Нитраты — это соли азотной кислоты, которые используются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов.

Врач посоветовала отказаться от употребления клубники без вкуса и запаха, которая это может указывать на содержание нитратов. Ягода с нитратами будет слегка водянистой и безвкусной, добавила она.

Ранее эндокринолог Новикова опровергла пользу бананов.