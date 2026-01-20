Врач предупредила об опасности мытья лап собаки простой водой

Казалось бы, безобидная привычка мыть лапы домашнего питомца простой водой после прогулки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Наглядным примером стала история россиянки, у которой после нескольких недель лечения диагностировали кожное заболевание, вызванное патогенами, принесенными ее джек-рассел-терьером. Как поясняет врач-терапевт Надежда Чернышова, собака с улицы может принести целый «букет» угроз. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, среди самых распространенных — яйца гельминтов, которые прикрепляются к шерсти и, если их тщательно не смыть, попадают на мебель и даже в постель. Не менее опасны грибковые споры, вызывающие у человека зудящие поражения кожи, и стафилококковая инфекция, способная проникнуть в организм через микротравмы или слизистые.

Однако ключевым фактором, как подчеркивает эксперт, остается состояние иммунитета человека. Все эти патогены представляют реальную угрозу в первую очередь для тех, чьи естественные защитные силы организма ослаблены. В остальных случаях риск заражения существенно ниже.

По ее мнению, простая гигиеническая процедура превращается в важнейший ритуал безопасности. Итогом пренебрежения им становится не только потенциальная болезнь владельца, но и понимание, что домашний питомец, как член семьи, требует ответственного подхода к уходу, который защищает здоровье всех домочадцев. Регулярное использование антибактериальных средств для обработки лап и шерсти после прогулки — это не излишняя предосторожность, а необходимость.

