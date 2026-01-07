Врач предупредила об опасности неправильного хранения лекарств дома

Нарушение условий хранения лекарственных препаратов может привести к потере их эффективности и даже сделать их опасными для здоровья, особенно у пожилых людей. Об этом « Газете.Ru » сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, в быту медикаменты нередко оставляют в неподходящих местах — на кухне, в ванной комнате или на открытых поверхностях. Повышенная влажность, высокая температура и воздействие пара со временем меняют свойства лекарств и способны разрушать действующие вещества. В результате препараты могут утратить терапевтический эффект или стать потенциально вредными.

Особое внимание специалист обратила на проблему хранения лекарств у пожилых людей, которые из-за забывчивости часто не соблюдают рекомендации из инструкции. Кроме того, врач отметила, что многие продолжают использовать препараты с истекшим сроком годности или с изменившимися внешними характеристиками — цветом, запахом или консистенцией.

Для снижения рисков Ткачева рекомендовала регулярно проводить проверку домашней аптечки и своевременно избавляться от просроченных или подозрительных средств. Оптимальным местом для хранения медикаментов, по ее словам, является сухое и прохладное пространство, защищенное от прямого солнечного света. Лекарства следует держать в оригинальной упаковке до полного использования и не смешивать разные препараты в одном флаконе.

Эксперт также подчеркнула, что препараты с указанием «хранить в холоде» допустимо помещать в холодильник, однако замораживать их нельзя. Соблюдение этих правил, по мнению специалиста, помогает снизить риск случайного приема испорченных лекарств и повысить безопасность терапии.

