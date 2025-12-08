Врач предупредила об опасности передозировки витамина D

Витамин D давно перестал быть просто «солнечным витамином» — сегодня его роль в организме сравнивают с гормоном, учитывая его влияние на большинство систем. Однако, как предупреждает интегративный врач-диетолог Татьяна Жаровская, его бесконтрольный прием или использование сверхвысоких доз (более 10 000 МЕ в сутки) может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, особенность витамина D в том, что он является жирорастворимым, а значит, способен накапливаться в тканях организма и оставаться там месяцами, создавая своеобразное депо. Это отличает его от водорастворимых витаминов, которые быстро выводятся, и делает передозировку особенно опасной. Рецепторы к витамину D есть почти в каждой клетке, поэтому его избыток затрагивает весь организм, нарушая тонкий биохимический баланс.

Медик добавила, что симптомы передозировки могут проявляться по-разному. Организм пытается избавиться от лишнего вещества через диарею и учащенное мочеиспускание. Также возникают головные боли, тошнота, нарушения пищеварения и слабость. Но самое опасное — это сбой кальциево-фосфорного обмена, который ведет к хрупкости костей, электролитным нарушениям и даже риску почечной недостаточности, поскольку детоксикация витамина D происходит через печень и почки. При появлении подобных симптомов на фоне приема добавок важно сразу обратиться к врачу. Специалист скорректирует дозировку и, при необходимости, назначит детоксикационную терапию с использованием сорбентов. Если витамин D был прописан врачом, после курса высоких доз необходимо сдать анализ, чтобы оценить его уровень в организме и избежать накопительного эффекта.

По ее мнению, витамин D — это не просто безобидная добавка, а мощное биологически активное вещество, требующее грамотного и индивидуального подхода. Его прием без назначения и контроля может принести больше вреда, чем пользы, превратив полезный нутриент в угрозу для здоровья.

