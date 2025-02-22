Врач рассказала, при каких болезнях нельзя имбирь

Врач-диетолог и член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с URA.RU рассказала, кому нежелательно употреблять имбирь.

Имбирь помогает при простудах, поддерживает иммунитет, обладает полисахаридами, фенольными соединениями, органическими кислотами и пищевыми волокнами. Корень содержит многие важных витамины, такие как B и C, а также более 400 соединений. Однако такой полезный продукт показан далеко не всем, отмечает врач Круглова.

«В первую очередь от имбиря стоит отказаться, если у человека возникает аллергическая реакция: некоторые люди при употреблении имбиря чувствуют боль и вздутие, а также дискомфорт в пищеварительной системе», — предупредила Наталья Круглова.

Также имбирь может негативно повлиять на человека, если у него есть воспалительные заболевания ЖКИ, обострения язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и гастродуоденит.

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