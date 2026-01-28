Врач предупредила россиян о риске летального исхода из-за резкого охлаждения после бани

Смертельная опасность может подстерегать даже здоровых людей в, казалось бы, безобидной традиции — резком охлаждении после бани, рассказала «Ленте.ру» кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк.

Посещение парной вызывает сильное расширение сосудов, учащенное сердцебиение и скачки артериального давления. Если после этого сразу нырнуть в ледяную купель или под холодный душ, это может спровоцировать резкий скачок давления и спазм коронарных сосудов сердца.

По словам специалиста, подобная нагрузка способна привести к фатальным нарушениям ритма сердца, острому коронарному синдрому и, как следствие, к внезапной сердечной смерти.

Особую опасность представляет собой употребление алкоголя, часто сопровождающее банные процедуры. Спиртное усиливает обезвоживание, тахикардию и нарушает электролитный баланс, многократно увеличивая риск развития опаснейших аритмий — фибрилляции предсердий и желудочков. Наиболее критично пить в первые час-два после выхода из парной.

В группу повышенного риска входят люди, принимающие мочегонные средства, бета-блокаторы и препараты от давления, а также все, кто старше 40 лет. Особенно осторожными должны быть граждане с уже диагностированными нарушениями ритма, гипертонией, скрытой ишемической болезнью сердца и атеросклерозом.

Чтобы обезопасить себя, охлаждаться после бани необходимо постепенно. Следует отдохнуть 20-30 минут в положении полулежа, контролируя пульс и самочувствие. Пить нужно теплую воду, желательно минеральную с высоким содержанием калия и магния для восстановления электролитов. От алкоголя в день посещения бани необходимо отказаться полностью.

Ранее профессор Адам Тейлор рассказал, что сауна и пробежка не выводят токсины алкоголя из организма.