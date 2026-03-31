Врач предупредила: вот что будет, если заменить воду напитками

Замена чистой воды другими напитками может привести к проблемам со здоровьем, включая нарушения пищеварения и работы сердца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача из Подмосковья Татьяну Александрову.

По словам специалиста, при недостатке воды и замене ее соками, чаем или газировкой может нарушаться водно-солевой баланс организма. Это связано с содержанием сахара, кофеина и других веществ, которые влияют на обменные процессы.

Хотя такие напитки тоже дают жидкость, их избыток в рационе в долгосрочной перспективе может привести к метаболическим нарушениям, проблемам с пищеварением и сердечно-сосудистой системой.

Врач подчеркивает: вода должна оставаться основным источником жидкости, а остальные напитки — лишь дополнением, а не заменой.

