Врач призвала аллергиков отказаться от употребления некоторых продуктов весной

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу березы, стоит отказаться от употребления яблок, груш, черешни, вишни, персиков, моркови, сельдерея, петрушки, а также арахиса и сои, сообщила РИА Новости Елена Бобрикова, врач аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностического отделения Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии больницы №52.

Исключение из рациона этих продуктов позволит снизить риск развития перекрестной аллергии, пояснила она.

Также она посоветовала аллергикам регулярно делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещениях, чтобы не допустить оседания пыльцы.

Кроме того, следует избегать поездок на природу в период бурного цветения деревьев и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, например, медицинскую маску, носить очки на улице, добавила врач.

Ранее сообщалось о продукте, предотвращающем разрушение суставов.