Названы опасные для зубов и полости рта напитки

Дантист из Беверли Хиллз Майлз Мэдисон провел эксперимент с напитками и зубами, благодаря чему составил топ из самых вредных для зубов и полости рта напитков. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на блог специалиста.

Дантист взял удаленные зубы с чистой эмалью и замочил в разных напитках на 10 дней. После он оценил окрашивание и изменения на образцах и пришел к выводу, что вреднее всего кола и красное вино. Помимо изменения цвета на зубах наблюдались повреждения и дыры. После колы окрашивания было слабее, чем от вина, но ямок нашлось больше. Газировка разъела зуб как кислота.

Кофе приводило к тому, что корень зубов становился более коричневым, эмаль становилась желтой. Также от чая, но от него вреда оказалось куда меньше. Корень у зуба после долгого замачивания в чае стал светло-коричневым.

Дантист отметил, что эксперимент домашний, но наглядно показывает, что зубы и полость рта регулярно нуждаются в уходе, чтобы не скапливался цвет, бактерии и не портился корень зуба.

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