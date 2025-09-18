Врач раскрыл пользу воды, выпитой перед чашкой кофе

Эксперт раскрыл секрет здорового утра для любителей кофе. Важно начинать день со стакана воды, прежде чем наслаждаться бодрящим напитком. Об этом заявил эндокринолог Франсиско Росеро, его слова приводит издание 20minutos.

Врач-эндокринолог Франсиско Росеро поделился важным советом, который поможет охранить здоровье. Он советует перед чашкой кофе выпить стакан воды. Врач объясняет это обезвоженностью организма по утрам. Поэтому первым делом необходимо восстановить водный баланс, а кофе, по его мнению, лишь усугубит ситуацию.

По словам медика, вода помогает запустить пищеварение, активизировать мозг и весь организм. Кроме того, соблюдение этой простой привычки поможет избежать проблем с пищеварением после завтрака. В заключение Росеро посоветовал пить кофе без добавок (молока и сахара).

