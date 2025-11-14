Врач рассказал, о каких болезнях сигнализирует язык: от желудка до проблем с сердцем

Состояние языка может быть первым сигналом о серьезных нарушениях в организме, от проблем с желудком до заболеваний сердца, заявил врач-онколог Сабухи Самедов. Об этом пишет «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что здоровый язык имеет бледно-розовый цвет без выраженных борозд и плотного налета. Легкий белый налет утром он считает нормой, однако его уплотнение и желтый оттенок указывают на возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Особое внимание врач рекомендует обращать на цвет языка. Белый или желтый цвет сигнализирует о желудочных заболеваниях, темный — о патологиях печени. Малиновый оттенок может свидетельствовать о проблемах сердечно-сосудистой системы или инфекциях вроде скарлатины, а фиолетовый — о недостатке кислорода в тканях. Регулярный осмотр языка в утреннее время помогает вовремя заметить тревожные симптомы и обратиться к специалисту для более точной диагностики. Этот простой метод самодиагностики доступен каждому и может стать важной профилактической мерой.

