Врач рассказала, что нужно есть на ужин людям с диабетом

Людям, страдающим сахарным диабетом, на ужин полезно есть овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

Первый прием пищи, отметила эксперт, должен быть сразу после пробуждения, чтобы не было повышенного аппетита в течение дня.

На завтрак при диабете нужно употреблять продукты, содержащие сложные углеводы (крупы), клетчатку (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло), добавила эксперт.

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