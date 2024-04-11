Врач рассказала, как не допустить ожирения у детей

Она отметила, что сейчас многие дети имеют лишний вес. Причин множество, в том числе переедание и недостаточная физическая активность.

«Важно учить детей считать калории, поскольку они должны с детства знать о здоровом питании и уметь ограничивать себя в еде», — указала диетолог.

Анна Басова добавила, для того, чтобы контролировать вес ребенка, можно вести пищевой дневник или пользоваться специальными мобильными приложениями для подсчета калорий.

Однако, подчеркнула врач, для начала нужно проконсультироваться с диетологом и эндокринологом. Специалисты дадут рекомендации по питанию в зависимости от состояния здоровья ребенка и показателей его анализов.

Как напомнили в областном Минздраве, ознакомиться с курсом лекций на тему лишнего веса у детей можно на портале «Детство».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья проверил ход строительства детского клинического центра в Красногорске.