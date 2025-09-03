Отеки и «мешки» под глазами не всегда связаны с офтальмологическими проблемами. Иногда они могут указывать на серьезные заболевания сердца, печени или почек, предупредила в беседе с « Газетой.Ru » офтальмолог «СМ-Клиника» Гунва Аль-Терк.

По словам врача, кожа в области век очень тонкая и содержит рыхлую соединительную ткань, которая легко накапливает жидкость. Причины отеков делятся на физиологические — временные (недосып, избыток соли и алкоголя, плач, усталость глаз, аллергии, наследственность), и патологические — стойкие или прогрессирующие.

К последним относятся нарушения венозного или лимфатического оттока, воспалительные болезни глаз (блефарит, конъюнктивит), эндокринные патологии щитовидной железы, а также заболевания сердца, печени и почек.

Особое внимание специалист рекомендует обратить на «почечные» отеки. Для них характерны появление утром и исчезновение к вечеру, симметричность и мягкая водянистая структура. Такие признаки могут сопровождаться повышенным давлением, ночными походами в туалет, изменением цвета мочи и общей слабостью. Подобная симптоматика часто связана с гломерулонефритом, нефротическим синдромом и почечной недостаточностью.

«Не всегда «мешки под глазами» связаны с глазами. Если отеки стойкие, симметричные и сопровождаются другими жалобами — нужно проверять почки. Офтальмолог здесь играет роль «первого фильтра», который может вовремя направить пациента к нужному специалисту», — подчеркнула Аль-Терк.

