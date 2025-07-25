Врач рассказала о продуктах, которые вызывают рак простаты

Элисангела Биттенкур — координатор программы сестринского дела колледжа Анхангера поделилась с изданием Terra информацией о продуктах питания, влияющих на риск развития рака простаты у мужчин, указывая на те, что увеличивают и снижают эту вероятность.

Биттенкур подчеркнула, что сбалансированное питание, включающее в себя обилие фруктов, овощей и продуктов с небольшим содержанием животных жиров, в сочетании с регулярной физической активностью способствует уменьшению риска возникновения рака простаты.

В то же время, по ее словам, употребление красного мяса и жирных молочных продуктов может, наоборот, увеличить вероятность развития этого заболевания. Биттенкур также рекомендовала мужчинам следить за своим весом в качестве профилактической меры против данной патологии.

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