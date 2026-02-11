Врач развеял миф о кортизоле как исключительно «гормоне стресса»

Общепринятое мнение заклеймило кортизол как простого «виновника» стресса, чей высокий уровень вредит организму. Однако такая упрощенная трактовка вводит в заблуждение, скрывая истинную роль этого гормона. На самом деле, его дефицит может быть столь же опасен, как и избыток, ведь кортизол — это фундаментальный регулятор жизнедеятельности, без которого наше тело просто не смогло бы функционировать. Как пояснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев, кортизол выполняет функции, далекие от стереотипов.

По его словам, одна из его ключевых задач — поддерживать наше вертикальное положение. Он регулирует тонус сосудов, не позволяя крови под силой тяжести скапливаться в нижних конечностях. Если бы сосуды повсеместно расслаблялись, а объем циркулирующей крови составляет лишь пятую часть от общего объема сосудистого русла, человек попросту потерял бы сознание и погиб от коллапса. Таким образом, этот гормон — не просто реакция на неприятности, а базовое условие нашего физического существования.

Медик добавил, что последствия неправильного понимания роли кортизола ведут к двум крайностям. С одной стороны, люди стремятся любыми способами снизить его уровень, видя в нем лишь врага, что при неконтролируемом подходе может нарушить жизненно важные процессы — от уровня глюкозы в крови до адаптации к любой нагрузке. С другой стороны, недооценка опасности хронически повышенного фона, вызванного постоянным стрессом, ведет к реальным проблемам: гипертонии, ослаблению иммунитета и истощению ресурсов организма. Получается, что тело попадает в ловушку между двумя опасными состояниями.

По его мнению, кортизол — это сложный и многоликий дирижер, который не только мобилизует силы в критический момент, но и ежесекундно обеспечивает саму возможность нашего существования. Здоровье зависит не от тотальной борьбы с ним, а от поддержания его тонкого, естественного баланса. Понимание этой сложной физиологической истории позволяет перестать демонизировать кортизол и начать ценить его как одного из главных гарантов нашей жизнестойкости.

