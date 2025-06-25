Врач развеял мифы об опасности сахарозаменителей

Сенсационное заявление ученых Университета Колорадо о том, что популярные сахарозаменители могут спровоцировать инсульт уже через три часа, вызвало резонанс. Однако врач-эндокринолог Алексей Калинчев подверг эти выводы жесткой критике. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что лабораторные исследования нельзя некорректно переносить на живых людей. Так, сахарозаменители в основном нужны пациентам с определенными заболеваниями, а здоровым — не требуются. Популярность напитков типа Coca-Cola Zero не с самими заменителями, а с нездоровыми пищевыми привычками их потребителей (фастфуд, гиподинамия), а газировки вредны и сами по себе, провоцируя болезни ЖКТ. Главная проблема — в избытке калорий при недостатке движения.

По словам медика, не стоит очернять все сахарозаменители: в разумных дозах они безопасны, а по составу практически идентичны. Единственный доказанный риск при злоупотреблении — расстройство кишечника, но не инсульт.

Он призвал не демонизировать заменители сахара на основе единичных исследований, а сосредоточиться на корне проблемы — несбалансированном питании и малоподвижном образе жизни современного человека.

Ранее сообщалось, что популярный заменитель сахара оказался провокатором тромбов.