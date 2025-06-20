Популярный заменитель сахара оказался провокатором тромбов

Профессор Анча Баранова в беседе с сайтом aif.ru предупредила , что один популярный подсластитель в больших дозах резко увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Долгое время эритритол считался безопасной альтернативой сахару, но новые исследования раскрыли его опасные свойства. Эритритол содержится в диетических напитках (до 30 г на банку), кето-продуктах и выпечке (до 60% массы). Всего 30 граммов в день — предельная доза, но именно столько может быть в одной порции мороженого или газировки.

Ученые Кливлендской клиники обнаружили, что при высоком уровне эритритола в крови риск сердечно-сосудистых заболеваний удваивается. Также добавка усиливает слипание тромбоцитов, провоцируя образование тромбов. После употребления 30 г опасная концентрация сохраняется в крови двое суток.

Больше всего опасен сахарозаменитель пожилым людям, принимающим кроворазжижающие препараты, и всем, кто злоупотребляет диетическими сладостями.

Ранее врач рассказал об употреблении алкоголя в жару.