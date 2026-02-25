Врач развеяла миф о том, что в левом боку всегда болит поджелудочная железа

Внезапная боль в левом боку — ситуация настолько распространенная, что многие предпочитают просто перетерпеть или хватаются за обезболивающее, не разобравшись в причинах. Гастроэнтеролог Инна Мазько из сети клиник «Семейная» помогла « Вечерней Москве » разложить по полочкам, что именно может сигналить о беде в левом подреберье и боку. И первый сюрприз: чаще всего виноват вовсе не пресловутая поджелудочная, а наш кишечник.

По словам врача, главный источник дискомфорта слева — это нисходящая ободочная кишка или ее селезеночный изгиб. Когда там скапливаются газы, мы чувствуем тупое распирание или сдавление. Если же дело в спазмах, боль становится схваткообразной и отпускает после похода в туалет или приема спазмолитика. Желудок тоже может отдавать в левый бок, но его «родная» территория — все-таки центр живота под ребрами. А вот миф о том, что в левом подреберье всегда болит поджелудочная, врач развеивает: хвост железы действительно там, но сам орган спрятан глубже. При остром панкреатите боль обычно опоясывает, отдает в спину и требует немедленного визита к врачу, а при хроническом — ноет и усиливается после еды.

Она добавила, что не стоит забывать и о селезенке — нежном кроветворном органе. Если она увеличивается, боль будет тупой и распирающей, а вот при травме — острой и «кинжальной», что является поводом для срочной госпитализации. Левая почка тоже может преподнести сюрприз: при пиелонефрите она ноет постоянно, а если пошел камень, начинается почечная колика с нестерпимыми приступами, иррадиирующими в пах. Опознать почечные проблемы помогут моча (мутная или с кровью) и проблемы с мочеиспусканием.

По мнению медика, иногда источник боли прячется вовсе не во внутренних органах. Межреберная невралгия стреляет при каждом вдохе или повороте корпуса, а гинекологические проблемы у женщин (например, киста яичника) хоть и живут обычно внизу живота, но вполне могут отдавать в левый бок. Когда же пора бить во все колокола и мчаться к врачу? Список тревожных сигналов довольно четкий: внезапная «кинжальная» боль, рвота (особенно с кровью), черный стул, многократный понос, неукротимая слабость с холодным потом, температура, задержка мочи или кровь в ней, а также любая боль после удара или падения. Отдельная история — ночные боли, которые будят человека, и беспричинное похудение: это повод для тщательной диагностики.

Самый опасный враг в такой ситуации — самодиагностика. Врач предупреждает: глотать обезболивающие до осмотра — значит смазать картину и потерять драгоценное время. Спазмолитики в этом смысле безопаснее, они не скроют хирургическую патологию, но назначать их тоже должен специалист. Итог простой и важный: любой продолжительный или острый приступ — это сигнал записаться к терапевту, гастроэнтерологу или хирургу, а в экстренных случаях — вызвать скорую.

Ранее были названы лучшие и худшие каши при панкреатите.