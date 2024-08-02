Врач Уланкина пояснила, почему в отдельных случаях лучше подогревать пищу на плите вместо микроволновки
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Микроволновая печь разогревает пищу, заставляя вибрировать входящие в состав продуктов молекулы воды, что позволяет сэкономить время при подогреве в СВЧ-печи. По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, все же в отдельных случаях лучше подогревать еду на плите. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, большинство болезнетворных микроорганизмов погибают при достаточном нагреве, тем не менее при использовании микроволновки разогрев нередко происходит неравномерно, что свидетельствует о том, что некоторые участки блюда прогреваются хорошо, а другие остаются холодными и не подвергаются необходимой дезинфекции.
Медик пояснила, что при использовании микроволновки необходимо обеспечить равномерное распределение тепла, разогревая блюдо в несколько этапов и попутно перемешивая или переворачивая его. Кроме того, следует использовать специальную посуду, предназначенную для микроволновок, и крышку, обеспечивающую более равномерное распределение электромагнитных лучей.
По ее мнению, среди самых опасных микроорганизмов, которые могут появиться в еде, — это клостридиум ботулинум, то есть бактерия, которая вызывает ботулизм, сальмонелла, бациллы. Первый может обнаружиться в консервированных продуктах, заготовленных с нарушением технологии, вторая нередко встречается в продуктах животного происхождения, а бациллы могут начать активно развиваться в рисе или макаронах, хранящихся при комнатной температуре.
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