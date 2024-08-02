Врач Уланкина пояснила, почему в отдельных случаях лучше подогревать пищу на плите вместо микроволновки

Микроволновая печь разогревает пищу, заставляя вибрировать входящие в состав продуктов молекулы воды, что позволяет сэкономить время при подогреве в СВЧ-печи. По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, все же в отдельных случаях лучше подогревать еду на плите. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, большинство болезнетворных микроорганизмов погибают при достаточном нагреве, тем не менее при использовании микроволновки разогрев нередко происходит неравномерно, что свидетельствует о том, что некоторые участки блюда прогреваются хорошо, а другие остаются холодными и не подвергаются необходимой дезинфекции.

Медик пояснила, что при использовании микроволновки необходимо обеспечить равномерное распределение тепла, разогревая блюдо в несколько этапов и попутно перемешивая или переворачивая его. Кроме того, следует использовать специальную посуду, предназначенную для микроволновок, и крышку, обеспечивающую более равномерное распределение электромагнитных лучей.

По ее мнению, среди самых опасных микроорганизмов, которые могут появиться в еде, — это клостридиум ботулинум, то есть бактерия, которая вызывает ботулизм, сальмонелла, бациллы. Первый может обнаружиться в консервированных продуктах, заготовленных с нарушением технологии, вторая нередко встречается в продуктах животного происхождения, а бациллы могут начать активно развиваться в рисе или макаронах, хранящихся при комнатной температуре.

Ранее инженер Роман Кучеров развеял миф о способности разогретой пищи в микроволновке вызывать рак.