Врач-реабилитолог поделился секретами хорошего сна

В телепередаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин поделился советом для улучшения качества сна. Эпизод с рекомендациями доктора доступен для просмотра на платформе «Смотрим».

Агапкин отметил, что для облегчения засыпания важно каждый вечер выполнять один и тот же успокаивающий ритуал. Он пояснил, что вечер — это период, когда организму необходимо адаптироваться, и не у всех переход от бодрствования ко сну происходит моментально.

В качестве примера он предложил перед отходом ко сну принимать ванну с добавлением морской соли, вдыхать ароматические масла или совершать неторопливые прогулки. Агапкин подчеркнул, что выбранный ритуал должен обладать расслабляющим эффектом для человека.

