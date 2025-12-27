Врач Семейкина: не заболеть во время праздников можно, если носить маску и держать дистанцию

Вирусы редко передаются на улице из-за активного движения воздуха, однако во время массовых уличных мероприятий, где собирается много людей, рекомендуется использовать маску, отметила Любовь Семейкина, заместитель заведующего отделом эпидемиологии в "Центре гигиены и эпидемиологии" Приморского края, в интервью РИА Новости.

Риск подхватить вирус на праздничных уличных мероприятиях, как правило, определяется плотностью скопления людей в конкретном месте, подчеркнула Семейкина.

«Все-таки вирусом проще заразиться в закрытом помещении, в котором нет движения воздуха, чем на открытой местности. На улице заразиться каким-либо вирусом сложно, потому что там циркуляция воздуха другая», — сказала собеседница агентства.

Вирус распространяется также через расстояние. Именно поэтому во время пандемии ковида советовали держаться друг от друга на определённом расстоянии. Обычно это один-полтора метра. Если в этом пространстве находится слишком много людей, вероятность заражения возрастает, даже если вы находитесь на улице. Если же вы гуляете, соблюдая дистанцию, риск заражения уменьшается, как отметила Семейкина.

«Если, например, встречать Новый год на центральной площади, вероятность заразиться все-таки повышается. То есть либо на такие мероприятия вообще не ходить, либо ходить в медицинских масках», — добавила медик.

Ранее сообщалось, что переболевшие гонконгским гриппом россияне начали терять слух.