Врач Сластен: отказ от соли происходит через избавление от пищевой зависимости
Врач Сластен рассказала, сколько хватит дней, чтобы полностью отказаться от соли
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Отказ от употребления соли можно осуществить через преодоление пищевой зависимости. Для этого необходимо в течение двух недель не добавлять соль в пищу. В результате даже без использования специй блюда вновь станут насыщенными и вкусными, поведала в интервью РИА Новости Юлия Сластен, врач-гастроэнтеролог из Красногорской больницы.
Специалист отметила, что чрезмерное употребление соли может привести к формированию пищевой зависимости, что представляет серьезную угрозу для людей с отеками, повышенным артериальным давлением, болезнями почек и беременных женщин.
«При отказе от соли адаптация вкусовых рецепторов происходит достаточно быстро: уже через две недели вы перестанете ощущать, что еда пресная. Начнете различать настоящие вкусы продуктов», — сказала Сластен.
Поэтому, как и в случае с любыми другими продуктами, важно соблюдать меру и не превышать рекомендуемую норму потребления соли — не более 10–12 граммов в день, — подчеркнула эксперт.
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