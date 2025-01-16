Врач Стародубова назвала допустимую норму сахара в день

По словам Антонины Стародубовой, главного диетолога Департамента здравоохранения города Москвы, суточная норма потребления сахара не должна превышать 50 граммов. Кроме того, снижение потребления сахара приносит дополнительную пользу для здоровья, как отметила специалист в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, в соответствии с актуальными российскими и международными рекомендациями, следует снизить потребление сахара до 10% от общей энергетической ценности рациона. Если суточная норма калорий составляет 2000 ккал, то это будет соответствовать примерно 50 граммам сахара.

«При этом дальнейшее снижение потребления сахара до 5%, или 25 граммов, связано с дополнительными преимуществами для здоровья», — рассказала Стародубова.

Как подчеркнула собеседница, в одной стандартной порции газированного напитка объёмом 250 граммов содержится примерно 20–30 граммов сахара.

«Таким образом, при регулярном избыточном потреблении сладких газированных напитков или других продуктов с высоким содержанием сахаров люди подвержены более высокому риску развития ряда заболеваний», — отметила врач.

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