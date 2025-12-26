Врач Стародубова: употреблять больше 20-30 граммов красной икры в день опасно

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова порекомендовала съедать не более 20-30 граммов икры в день из-за высокого содержания соли, как она рассказала в беседе с РИА Новости.

Икра рыбы — это не только деликатес, но и ценный источник питательных веществ. В её составе много белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, а также витаминов D, A, E и B12. Кроме того, она богата минералами, такими как фосфор, цинк, селен и железо, пояснила Стародубова.

Однако, как подчеркнула медик, икра все же — продукт с высоким содержанием пищевой соли, поэтому её следует употреблять умеренно — не более 20-30 граммов в день.

Бутерброды с икрой, по её мнению, являются традиционным угощением на Новый год. Однако важно помнить о калорийности и солёности таких блюд, чтобы не перегружать организм в праздничный вечер.

«Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления», — добавила врач.

