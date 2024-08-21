Врач-терапевт Романенко назвала способы победить сонливость на работе

По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, состояние сонливости на работе и учебе легко можно победить. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Она отметила, что ощущение усталости и сонливости нередко настигает человека в середине рабочего дня из-за минимальной подвижности, из-за чего в организм поступает малый объем кислорода.

По мнению медика, образ жизни и распорядок дня прямо связаны с появлением или отсутствием сонливости. Поэтому во избежание появления подобного ощущения следует делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками и проветривать рабочее помещение.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин перечислил способы снизить влияние тепловой лени на работе.