Врач Тяжельников назвал допустимую порцию холодца

Но это блюдо очень калорийное и жирное, поэтому злоупотреблять им не стоит.

Без угрозы для здоровья порция холодца не должна превышать 150-200 граммов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Людям, страдающим подагрой, гастритом с повышенной кислотностью, заболеваниями желчного пузыря, холециститом следует отказаться от этого блюда, добавил специалист.

А людям с ожирением для приготовления холодца следует выбирать диетические виды мяса, заключил собеседник.

Ранее эндокринолог Смирнова назвала безопасную для здоровья порцию оливье.