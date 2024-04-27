Врач Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка для россиян

Внештатный сотрудник департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников напомнил, что переедание шашлыка может негативно отразиться на здоровье. Поэтому стоит придерживаться строгих норм употребления жаренного на костре мяса.

В беседе с РИА Новости специалист подчеркнул, что средняя порция шашлыка на одного человека не должна превышать разово более 150 граммов. При этом, чем жирнее мясо, тем меньше его рекомендуется есть.

«Порция шашлыка на человека не должна быть более 150 граммов. Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, ставить на стол различные соленья и маринады не самая лучшая идея, ибо шашлык достаточно соленый и сам по себе. К соусам для шашлыка также необходимо относится внимательнее.

«В готовых соусах, как правило, содержится много соли и сахара. Майонез сделает блюдо еще более жирным и калорийным. Поэтому соусы при возможности тоже лучше готовить самим, например, из помидоров», — добавил Тяжельников.

Стоит отметить, что данная информация сейчас более чем актуально, учитывая, что в честь Праздника весны и труда 28 апреля, до среды, 1 мая россиян ждут длинные выходные.

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