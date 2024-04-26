Диетолог Денисенко рассказала, как не «убить» ЖКТ и печень майскими шашлыками

Постоянный эксперт KP.RU , врач-диетолог Людмила Денисенко, дала советы по приготовлению шашлыка на майские праздники. Она напомнила о правилах, которые помогут не навредить здоровью.

Шашлык считается тяжелой пищей, которую легко сделать вреднее за счет неправильного выбора мяса, обилия соуса и алкоголя. Врачи не рекомендуют смешивать все подряд. Перед отправлением в долгожданный шашлычный сезон они напомнили, как не навредить здоровью организма.

Так, Людмила Денисенко объяснила, что мясо нежелательно закусывать белым хлебом из-за содержания крахмала. Это может ударить по печени, усложить ей работу и вызвать тяжесть. Аналогичную нагрузку из-за крахмала создадут магазинные соусы, готовые майонезы и кетчупы. Существует множество альтернатив этим вредным вариантам. Например, домашний ткемали, гранатовый или чесночный соус с зеленью. Последнюю нужно также подавать отдельно для перекуса.

«Любая зелень помогает перевариванию, «разбавляет» белок, клетчатка способствует перистальтике. Если не любите сырые овощи, приготовьте овощную икру - запеките на углях баклажаны, помидоры, кабачки, перец, лук. Нарежьте помельче, добавьте много зелени и чуть-чуть растительного масла. Вкусно и очень полезно!», - отметила врач.

Маринад для мяса также можно сделать полезнее. Например, для индейки можно использовать апельсины и другие фрукты, для говядины - огуречный или капустный рассол. Для курицы подойдет тан или кефир, так как он размягчает мясо, делая его насыщенней по вкусу и мягче.

Также утка, курица и индейка хорошо получаются с соевым соусом и медом: при жарке это превращается в аппетитную корочку. Однако с этим вариантом главное не переборщить, так как в соевом соусе содержится большое количество соли. К тому же, этот маринад легко подгорает, следовательно, следить за шашлыком придется еще пристальней.

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