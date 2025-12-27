Врач Тяжельников объяснил, чем грозит запивание спиртным записки с новогодним желанием

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил в беседе с РИА Новости, что употребление за новогодним столом бумаги с желанием или пепла от неё, смешанного с алкоголем, может привести к неприятным ощущениям, таким как изжога.

Врач подчеркнул, что даже без дополнительных угощений новогодний стол обычно уже весьма разнообразен и включает в себя блюда, которые человек редко употребляет в повседневной жизни. Кроме того, празднование Нового года часто продолжается всю ночь, что само по себе может привести к чувству тяжести и проблемам с желудком.

«Новогодняя традиция со съедением записки с желанием в новогоднюю ночь под бой курантов знакома многим. Конечно, лист, на котором пишется желание, должен быть совсем небольшого размера. Конечно, совместно с употреблением алкоголя съеденная бумажка или пепел от нее может вызвать некоторый дискомфорт, например, изжогу», — рассказал Тяжельников.

За праздничным столом важно не забывать о перерывах. Танцы, конкурсы и живое общение помогут избежать переедания и неприятных последствий в желудке, подчеркнул Тяжельников.

Относительно алкоголя, собеседник агентства подчеркнул, что безопасного количества спиртных напитков не существует, поэтому рекомендуется полностью отказаться от их употребления.

