Врач Тяжельников рассказал, какая баня полезна всем

Почти всем людям можно посещать хамам, так как такая баня очень мягко воздействует на организм, температура там достигает максимум 45-55 градусов, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

А вот посещать русскую баню и сауну можно далеко не всем, предупредил врач, так как они оказывают тонизирующее воздействие.

Дышать горячим воздухом тяжело даже абсолютно здоровым людям.

Жара дает существенную нагрузку, учащается пульс как при интенсивной тренировке, поэтому к данной процедуре следует относиться с осторожностью, особенно людям, имеющим проблемы со здоровьем, заключил собеседник издания.

Ранее врач-педиатр и гастроэнтеролог Любовь Андрян рассказала, с какого возраста ребенку можно новогодние салаты.