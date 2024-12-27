Врач рассказала, с какого возраста ребенку можно новогодние салаты

Врач-педиатр и гастроэнтеролог Любовь Андрян рассказала «Газете.Ru» , с какого возраста детям можно майонезные салаты, которые так популярны на новогодние праздники.

Как напомнила врач, оливье и все салаты с майонезом — это тяжелые блюда для пищеварительной системы, особенно детской. По ее словам, желательно давать такую пищу детям с 10 или даже с 12 лет, когда ЖКТ уже лучше справляется с непростыми сочетаниями и обилием соусов.

До указанного возраста детскому организму будет тяжело переварить оливье, селедку под шубой и другие новогодние блюда. Это может привести к несварению, тяжести, вздутию и другим проблемам с пищеварением. Кроме того, не все соблюдают правила хранения салатов. На самом деле, многие из них даже с майонезом можно хранить в холодильнике лишь 6–8 часов. Замораживать блюдо при этом нельзя. Сохраняется высокий риск получить отравление.

«Детям в новогоднюю ночь лучше предложить знакомые продукты с целью избежать нарушений пищеварения или появления аллергии. Ужин ребенку предложите в привычное время, а позднее — напитки, фрукты. Предлагаю приготовить к новогоднему столу детям запеченные мясо или рыбу, овощи, картофельное пюре, рис», – заключила врач.

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